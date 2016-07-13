У Мінфіні проти заміни податку на прибуток податком на виведений капітал: втрати будуть мільярдні

15:13, 13 липня 2016
Фінанси
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Впровадження податку на виведений капітал може призвести до 32 мільярдів збитку.

REUTERS

Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал може призвести до втрат бюджету України на суму близько 32 мільярдів гривень на рік, так як плановані надходження від податку на виведений капітал, виходячи з бази 2015 року, становлять 18 мільярдів гривень на рік, а від податку на прибуток підприємств планується отримати цього року 50 мільярдів гривень.

Про це в ході круглого столу повідомив заступник міністра фінансів України Євген Капінус.

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"Впровадження цього податку призведе до надходжень у розмірі 18 мільярдів гривень, якщо виходити з податкової бази 2015 року... На поточний рік заплановано отримати до бюджету від податку на прибуток близько 50 мільярдів гривень. Відповідно, за таких умов ми отримуємо близько 32 мільярдів можливих збитків", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у липні винесе на розгляд уряду законопроект про реформу системи адміністрування податків, який Кабінет міністрів направить у Верховну Раду.

Експерти пропонують уряду розглянути в проекті податкового кодексу можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, який передбачає стягнення податку при виплаті дивідендів, а при певних умовах робить прямим об'єктом оподаткування частина виплат пасивних доходів.

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