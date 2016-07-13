У Мінфіні проти заміни податку на прибуток податком на виведений капітал: втрати будуть мільярдні

Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал може призвести до втрат бюджету України на суму близько 32 мільярдів гривень на рік, так як плановані надходження від податку на виведений капітал, виходячи з бази 2015 року, становлять 18 мільярдів гривень на рік, а від податку на прибуток підприємств планується отримати цього року 50 мільярдів гривень.

Про це в ході круглого столу повідомив заступник міністра фінансів України Євген Капінус.

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"Впровадження цього податку призведе до надходжень у розмірі 18 мільярдів гривень, якщо виходити з податкової бази 2015 року... На поточний рік заплановано отримати до бюджету від податку на прибуток близько 50 мільярдів гривень. Відповідно, за таких умов ми отримуємо близько 32 мільярдів можливих збитків", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у липні винесе на розгляд уряду законопроект про реформу системи адміністрування податків, який Кабінет міністрів направить у Верховну Раду.

Експерти пропонують уряду розглянути в проекті податкового кодексу можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, який передбачає стягнення податку при виплаті дивідендів, а при певних умовах робить прямим об'єктом оподаткування частина виплат пасивних доходів.