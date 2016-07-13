Чиновників зобов'яжуть декларувати готівку від 60 тисяч гривень

Нова система електронного декларування майна державних службовців, яка запрацює з 15 серпня цього року, зобов'язуватиме чиновників декларувати готівкові кошти на суму від 60 тис. грн.

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Про це в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» повідомив керівник проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН в Україні Іван Пресняков.

«Раніше закон не зобов’язував чиновників декларувати готівкові гроші. Тепер такий обов’язок настає, якщо коштів понад 60 тис. грн (50 мінімальних зарплат)», - сказав він.

За словами Преснякова, раніше політики і чиновники розповідали, що купують дорогі автомобілі та їздять за кордон за готівкові кошти, заощаджені впродовж життя або подаровані близькими родичами.

«Коли система працюватиме вже кілька років, невідповідно розкішний спосіб життя буде дедалі важче пояснювати заощадженнями, нажитими колись, і тещиними подарунками», - зауважив Пресняков.

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Крім того, вводиться звітність щодо об’єктів незавершеного будівництва, якими називали навіть незареєстровані будівлі, де роками жили чиновники. «Трохи екзотична норма - вимога звітувати про офшори: декларування бенефіціарної власності. Зрозуміло, що більшість пересічних чиновників її не мають, це стосуватиметься високопосадовців. Якщо є юрособа, яку контролює високопосадовець, але вона формально йому не належить, то він має її задекларувати», - сказав Пресняков.

Він нагадав, що раніше декларували лише наявність частки в офшорі (часто вказували, що є частка в капіталі юридичної особи), тепер вказуватимуть усіх кінцевих юридичних осіб, яких контролює людина. Також у декларації вказуватиметься не лише наявність роботи за сумісництвом, а й доходи від неї.

«Раніше як рухоме цінне майно вказували тільки машини, тепер до цього переліку належить й інше майно, якщо вартість одиниці перевищує сто мінімальних зарплат (121,8 тис. грн)», - повідомив Пресняков.

За його словами, встановлюються пороги для правочинів та видатків (не лише у щорічній декларації, а за фактом електронного повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції - понад 121,8 тис. грн).