Вкладникам банку "Михайлівський" почнуть виплати з 18 липня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 липня почне здійснення гарантованих виплат вкладникам ліквідованого банку "Михайлівський", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, загальний реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок фонду, включена інформація про понад 38 тисяч вкладників, а обсяг виплат складе близько 1 мільярда гривень.

Фонд зазначає, що зараз ведеться робота з укладання договорів з банками-агентами, які будуть здійснювати виплати.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і проводив роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

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За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив свою посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень. За цими фактами Нацбанк направив відповідні матеріали правоохоронним органам.

За результатами інвентаризації у банку Фонд гарантування повідомив, що не буде виплачувати відшкодування вкладникам компанії "Інвестиційно-розрахунковий центр" за договорами, укладеними через банк "Михайлівський", оскільки ці внески не гарантуються державою, так як компанія "Інвестиційно-розрахунковий центр" не є банківською установою та учасником фонду.