Зовнішній борг Росії перевищив $521 мільярд

Зовнішній борг Росії з початку нинішнього року зріс на 3 мільярди доларів і досяг 521,5 мільярда доларів станом на 1 липня, повідомляє Росбалт з посиланням на матеріали Центробанку РФ.

"За оцінкою Банку Росії, накопичена зовнішня заборгованість Російської Федерації станом на 1 липня 2016 року склала 521,5 мільярда доларів США і зріс з початку року на 3 мільярди доларів США або на 0,6%", - констатує ЦБ.

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Як пояснює регулятор, "збільшення зовнішнього боргу країни стало наслідком активізації придбання нерезидентами суверенних боргових інструментів в рублях на вторинному ринку, а також нарахування російськими компаніями дивідендів акціонерам".

"У структурі зовнішнього боргу, як і раніше домінували зобов'язання приватного сектора, третина яких припала на банки та дві третини - на інші сектори економіки", підкреслює видання

Зокрема, зовнішня заборгованість небанківських секторів економіки збільшилася в II кварталі на 901 мільйон доларів до 349,364 мільярда доларів. Банки знизили за квартал борг на 2,205 мільярда доларів до 127,597 мільярда доларів.

Зовнішній борг органів державного управління збільшився в квітні-червні на 2,757 мільярда доларів до 34,851 мільярда доларів.