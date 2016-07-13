Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,82 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2482,1286 (13 липня – 2484,1663)

100 EUR – 2748,2128 (13 липня – 2755,4373)

10 RUR – 3,8872 (13 липня – 3,8874)

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У середу, 13 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,79/24,81 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,4950/27,5140 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3880 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8213 гривні/долар, станом на цю годину укладено 487 угод на суму 344,87 мільйона доларів.