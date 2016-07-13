"Укргазбанк" з початку року отримав 91 мільйон прибутку

Державний "Укргазбанк" у першому півріччі отримав 91 мільйон гривень прибутку, що на 33,771 мільйона гривень більше запланованого показника, повідомляється на сайті фінустанови.

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Згідно з повідомленням, станом на 1 липня поточного року активи банку склали 51,427 мільйона гривень, приріст з початку року склав 9,834 мільйона гривень. Портфель цінних паперів склав 24,886 мільйона гривень, приріст з початку року - 13,340 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави 2009 року частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%.

У 2015 році банк отримав майже 260 мільйонів гривень прибутку.