Росія запропонувала Молдові "дорожню карту" дружби: Кишинів викреслив частину пропозицій

Москва запропонувала реалізувати Кишиневу для відновлення торговельних відносин з Росією, повідомляє Комерсант із посиланням на "дорожню карту", що міститиме перелік заходів, які РФ запропонувала реалізувати Молдові для відновлення торгових відносин.

"У "дорожній карті" 14 пунктів - частина з них дійсно технічна, однак низка вимог щодо виконання Молдовою різних домовленостей в рамках СНД і може суперечити підписаним країною угоди про асоціацію з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, для зниження бар'єрів у торгово-економічних відносинах РФ вимагає гарантувати безумовне виконання" Кишиневом Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року, а також угод про сертифікації, метрологічної атестації, стандартизації та ветеринарії.

Читайте такожУкраїна і Молдова домовилися відновити торговельні відносини, обмежені взаємними заборонами

"При цьому перспективи повернення на ринок РФ молдавського вина, овочів і фруктів у документі описані туманно: пропонується продовжувати взаємодію у сфері забезпечення безпеки продукції і роботу по відкриттю ринків алкогольної та плодоовочевої продукції", - зазначає видання.

Також Москва хоче, щоб Кишинів забезпечив постійну участь у роботі інститутів СНД, а також гарантій приєднання Молдови до знову прийнятті рішень в рамках Співдружності та дотримання нових зобов'язань. РФ пропонує включити до складу двосторонньої міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва представників проросійських регіонів - Гагаузької автономії та не контрольованого Кишиневом Придністров'я.

Крім того, Росія пропонує Молдові комплекс заходів щодо співробітництва в сфері промисловості. Серед них - "опрацювання питання" поставок до Молдови російської авіатехніки.

Енергетичні питання винесені окремим розділом. Москва хоче врегулювання проблемних питань у газовій сфері, зокрема погашення заборгованості "Молдовагазу" перед "Газпромом". Борг Молдови становить 477 мільйонів доларів, а Придністров'я - 4,5 мільярда доларів.

Читайте такожМолдова хоче впровадити українську систему електронних держзакупівель Prozorro

Ще одна пропозиція російської сторони стосується ЗАТ "Молдавська ГРЕС" (розташована в Придністров'ї та належить "Інтер РАО"). Російська сторона хотіла б, щоб Молдавська ГРЕС продовжувала постачати електроенергію Молдові після квітня 2017 року, коли закінчується діючий контракт. Нюанс в тому, що електрика виробляється з російського газу, за який Придністров'я не розраховується з "Газпромом". Зростаючий борг записується на Кишинів, так як Москва вважає невизнану республіку частиною Молдови.

Молдавська сторона проаналізувала пропозиції і вже направила свою відповідь: частина російських пропозицій прибрали або скорегували, і додали свої. Суть ініціатив Кишинева і що саме не влаштувало Молдову, не повідомляють.