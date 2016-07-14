Сьогодні Україна на засіданні ради СОТ заявить свою позицію щодо торгових обмежень Росії

Україна сьогодні на засіданні ради Світової організації з торгівлі товарами представить свою позицію стосовно нових торгових обмежень з боку Росії, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

“Українська сторона вважає введення Російською Федерацією обмежень транзиту товарів походженням з України економічно і юридично необґрунтованим, очікувано призводить до тимчасової зупинки транзиту товарів через територію Російської Федерації не тільки в Республіку Казахстан і Киргизьку Республіку, але й до інших країн. У зв'язку з цим очікується подальше скорочення експорту українських товарів, постачання яких традиційно здійснювалися через територію Російської Федерації.

Дані обмеження Російської Федерації є непрозорими, невиправданими, носять дискримінаційний характер, політично мотивовані і не відповідають міжнародним зобов'язанням Російської Федерації, в тому числі в рамках Всесвітньої торгової організації", - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначили, що 11 липня направили країнам-членам СОТ інформаційні листи про нові торгові обмеження з боку Росії, а також висловили готовність захищати інтереси України будь-якими доступними юридичними способами.

"Україна буде використовувати всі міжнародно-правові механізми, в тому числі в рамках СОТ, для захисту від торгової агресії Російської Федерації", - сказала торговий представник України Наталія Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія вжила додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Уряд України 4 липня заявило про намір негайно ввести дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Так, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів альтернативними маршрутами в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною та Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.