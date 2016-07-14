НАБУ почало перевірку декларацій чиновників

Національне антикорупційне бюро України розпочало перевірку декларацій чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, повідомив директор Бюро Артем Ситник.

"Ми повністю підтримуємо ініціативу генерального прокурора провести перевірку декларацій чиновників і, в принципі, ми цим займаємося", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня генеральний прокурор Юрій Луценко представив Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Верховна Рада 15 березня прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2016 році", яким передбачено 2016 року почати роботу електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно з вимогами закону України "Про запобігання корупції".