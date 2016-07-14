Євросоюз не готовий визнати Китай ринковою економікою через надлишок потужностей

Європейський союз не готовий визнати Китай ринковою економікою через побоювання, пов'язані з надлишком виробничих потужностей у країні, повідомляє Прайм з посиланням на заяву заступника голови Єврокомісії Юркі Катайнена (Jyrki Katainen).

"Ми на боці вільної торгівлі, проте доти, доки надлишок виробничих потужностей перешкоджає справедливій торгівлі, дуже складно вести вільну торгівлю. Ми готові виконати наше юридичне зобов'язання, але ми не наївні", - цитує агентство Reuters заяву, зроблену на заході в Гонконзі.

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За словами Катайнена, ЄС прагне вести переговори з Китаєм щодо вирішення проблеми з надлишком виробничих потужностей. ЄС також очікує збільшення обсягу інвестицій з Китаю до інфраструктурних проектів.

Раніше в травні депутати Європарламенту на пленарній сесії в Страсбурзі більшістю голосів схвалили не має законодавчого характеру резолюцію, яка закликає Євросоюз не надавати Китаю статус країни з ринковою економікою. Китай як країну з ринковою економікою визнали Росія, Бразилія, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.

В ЄС вважають, що надання Китаю, який є членом СОТ, статусу країни з ринковою економікою ускладнить запровадження європейських антидемпінгових мит для китайських товарів. Європа при цьому може втратити до 3,5 мільйона робочих місць, але, з іншого боку, це полегшить доступ на китайський ринок. Країна є найбільшим торговельним партнером ЄС.