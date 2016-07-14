В НАБУ назвали загальну вартість майна, арештованого у "газовій справі" Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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«Проведено активну роботу щодо виявлення майна підозрюваних. На сьогоднішній день отримано більше 100 ухвал про накладання арешту на майно підозрюваних у цій справі. На сьогодні арештовано 42 приміщення, з них – 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків. Загальна вартість всього арештованого майна складає приблизно 315 мільйонів гривень», - сказав він.

Водночас Ситник наголосив, що до цього переліку не входить майно самого Онищенка. «До цього майна не входить майно самого Онищенка. Про арешт його майна ми повідомимо окремо. А це майно, яке арештовано – інших підозрюваних по цьому кримінальному провадженню», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з найбільшою в Україні газовидобувною компанією «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті застосування цієї газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. Антикорупційне бюро вже затримало 12 підозрюваних у цій справі. 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

На даний час Онищенко перебуває за межами України. 12 липня у Генпрокуратурі повідомили, що народного депутата оголосять у міжнародний розшук, якщо він не з’явиться на допит за повторним викликом.