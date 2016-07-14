Нацбанк ускладнив виведення капіталу з країни для тих, хто ховається від слідства

Національний банк України вдосконалив порядок видачі, відмови у видачі та відкликання індивідуальних ліцензій на проведення певних операцій з іноземною валютою.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, з цією метою правління НБУ затвердило постанову "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Регулятор зазначив, що тепер для отримання індивідуальних ліцензій юридичні особи і фізичні особи-підприємці не повинні подавати в НБУ документи, які перебувають у публічному доступі. При цьому фізичні особи, які не є підприємцями, для отримання індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України повинні подати в НБУ копію податкової декларації про майновий стан і доходи для перевірки джерел походження коштів.

У той же час для запобігання непродуктивному відпливу капіталу з України Національний банк передбачив додаткову підставу для відмови у видачі індивідуальних ліцензій. А саме: у разі, якщо отримати ліцензію намагається особа, яка переховується від органів досудового розслідування, слідства, суду або органів влади (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України).

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 липня 2016 року кількість структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ), які мають генеральні ліцензії Національного банку України на здійснення валютно-обмінних операцій, зросла майже в 1,5 раза порівняно з початком року - до 2960.