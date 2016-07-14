Новий міністр фінансів Британії не бачить потреби верстати кризовий бюджет через Brexit

Новий міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд заявив, що новий уряд королівства не буде верстати кризовий бюджет у зв'язку з виходом Великобританії з Євросоюзу, однак підсумкова заява Мінфіну з цього питання буде представлена восени, повідомляє The Guardian.

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Видання зазначає, що це резонує з заявами попередника Хаммонда — Джорджа Осборна, який наполягав на переформування бюджету у зв'язку з референдумом. Осборн, зокрема, попереджав про зростання податків, щоб наповнити бюджет на додаткові £2,5 млрд.

«Прем'єр-міністр у свій перший день дала зрозуміти, що ми будемо працювати в звичайному режимі і представимо підсумки нашого моніторингу у звичайному порядку — восени. Сьогодні я зустрінуся з головою Банку Англії, і ми почнемо підбивати підсумки», — заявив Хаммонд в ході своєї першої прес-конференції на посаді голови Мінфіну, передає Gazeta.ru.

Попередник Хаммонда раніше анонсував зростання податків для підданих Великобританії у зв'язку з підсумками референдуму, а також анонсував зниження корпоративних податків для залучення в країну інвестицій з боку великих компаній та інвесторів.