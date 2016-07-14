Банк Англії відмовився змінювати облікову ставку після Brexit всупереч очікуванням

Члени комітету з кредитно-грошової політики Банку Англії більшістю голосів прийняли рішення зберегти базову облікову ставку на рівні 0,5% річних, зазначається в повідомленні Банку Англії.

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Програма скуповування активів Банку Англії також не зазнала змін за збереження цільового показника на рівні 375 млрд фунтів стерлінгів.

Керівництво Банку Англії відмовилося змінювати облікову ставку всупереч заявам аналітиків про те, що для пом'якшення шоків, викликаних наслідками референдуму щодо Brexit, Банку Англії доведеться знизити базову облікову ставку, а також вжити інших заходів, передає РБК.

У повідомленні Банку Англії підкреслюється, що рішення про зміну грошово-кредитної політики може бути прийнято в серпні 2016 року після більш точної оцінки ситуації в економіці.

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«Більшість членів комітету очікують пом'якшення грошово-кредитної політики в серпні. Комітет вже обговорив різні варіанти заходів щодо пом'якшення і їх комбінації. Точні параметри будь-яких додаткових заходів зі стимулювання економіки будуть засновані на оновленому прогнозі», — йдеться в повідомленні Банку Англії. Випуск нового прогнозу про розвиток економіки Великобританії запланований на 4 серпня.

Нагадаємо, що базова облікова ставка була знижена Банком Англії до рівня 0,5% у березні 2009 року і з тих пір жодного разу не переглядалася.