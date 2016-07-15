Чи є життя без траншу МВФ

Якщо депутати не приймуть необхідні закони до 15 липня, то ймовірно траншу від Міжнародного валютного фонду не буде. Фонд останні два роки є дуже лояльним до України, але така лояльність має бюрократичну межу: якщо меморандум не виконується, то такому позичальнику гроші не виділяються. Втім, остаточне рішення буде за Фондом. Думаю, що оцінку вони будуть проводити саме за тими законопроектами, на яких наполягав Фонд, а не пропонувала до включення у меморандум у якості умов українська сторона.

На мою думку, у першому півріччі 2016 року Україна досягла "кризового дна", і статистика по промисловому виробництву за п'ять місяців (+3,1%) вказує на те, що у промисловості відбуваються процеси відновлення. Зниження облікової ставки НБУ, на фоні процесів оптимізації ліквідності, повинно пожвавити внутрішній ринок. Але в цілому зростання буде залежати від тих подій, які розвиваються на наших зовнішніх експортних ринках. Поки що кон'юнктура цих ринків для України не несе значних ризиків.

Тому буде транш від Фонду чи ні - на економіку у рамках 2-3 місяців це не вплине. Звісно, що наявність траншу від Фонду буде мати психологічний ефект та прискорить наповнення ЗВР, що ймовірно підвищить запас рівня фінансової стабільності та впевненість іноземних інвесторів в Україні. Важливим є і розблокування допомоги з боку Світового банку та ЄБРР, особливо цінною є співпраця з ЄБРР, оскільки кошти від його проектів потрапляють у реальний сектор.

Тому буде транш від Фонду чи ні - на економіку у рамках 2-3 місяців це не вплине

І на останок, я хотів би, щоб всі зрозуміли, що Україна сьогодні має дуже великі стимули для розвитку і без грошей МВФ:

1. Експортний потенціал - на сировинних ринках ситуація зараз розвивається зовсім не за тим сценарієм, котрого дотримувалась Федеральна резервна система та найбільші інвестиційні банки США. Ринок залізорудної сировини та прокату навесні почав навпаки оживати, а ціни зростати, але влітку зростання припинилось і ринок очікує на стимуляційні заходи від уряду КНР.

Україна сьогодні має дуже великі стимули для розвитку і без грошей МВФ

2. Привабливість для іноземних інвесторів, що формується під низькою вартістю трудових ресурсів і початком дії угоди про Асоціацію з ЄС. Мало хто помічає, але в країні вже почалась хвиля проектів з іноземними інвестиціями: будівництво чайної фабрики у Києві, організація виробництва для японської корпорації у Львові, розширення банку земель для аграрних інвестицій - це тільки початок дії класичного механізму відновлення, але нажаль він розвивається дуже повільно.

3. Врожай зернових на рівні 60 млн. тонн у 2016 році обіцяє бути рекордним - це буде каталізатором і внутрішнього ринку, і експорту.

Тому гроші МВФ Україні потрібні тільки для впевненості і для підстраховки. Якщо вони будуть - добре, якщо ні, то великої катастрофи за поточної конюнктури це не зробить.

Віталій Шапран, член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків