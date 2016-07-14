Рада директорів МВФ планує розглянути українське питання до кінця липня

Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду не відкладатиме рішення щодо українського питання і, як і раніше, розраховує до кінця липня розглянути виконання Києвом програми реформ і, як наслідок, виділення нашій країні третього кредитного траншу за програмою EFF, схваленою рік тому.

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Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

Він нагадав, що йдеться про другий перегляд програми реформ. І сторонам дуже важливо закінчити цей етап програми, оскільки в серпні Рада оголосить традиційну перерву в роботі - до початку осені.

«Засідання Ради директорів по Україні все ще можливе в липні (як і планувалося раніше - УНІАН). Дискусії щодо другого перегляду програми реформ дуже близькі до завершення», - сказав Райс.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначав, що Україна не порушує графіка переговорів з МВФ, і також розраховує, що засідання Ради директорів Фонду відбудеться до кінця липня.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки що не підписано.