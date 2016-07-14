У МВФ заявили, що не об'єднуватимуть кредитні транші для України

19:00, 14 липня 2016
Фінанси
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При цьому представник фонду відмовився назвати обсяг траншу і перспективу отримання інших кредитних траншів цього року.

REUTERS

Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду не розглядає можливості об'єднання кількох кредитних траншів для нашої країни в рамках другого перегляду програми реформ, схваленої в березні минулого року.

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Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс. 

«Транш буде один, об'єднань (траншів – УНІАН) не буде», – сказав він. 

При цьому Райс відмовився назвати обсяг траншу і перспективу отримання інших кредитних траншів цього року. «У мене немає інформації про це», – сказав представник МВФ. 

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Ка повідомляв УНІАН, в березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки.

Перший транш за програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року. Третій транш в обсягу від 1 до 1,7 млрд дол. Україна розраховує одержати одразу після засідання Ради директорів МВФ щодо українського питання. Як очікується, засідання Ради директорів відбудеться до кінця липня.

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