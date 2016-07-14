Гривня зміцнилася на міжбанку до 24,79 за долар

У четвер, 14 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 24,77/24,79 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк підрахував кількість готівкових гривень у країні (інфографіка)

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5220/27,5420 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3920/0,3930 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 24,7980 грн/дол., на цей час укладено 420 угод на суму 336,11 млн дол.