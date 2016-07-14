У Нацбанку кажуть, що ділові очікування бізнесу покращилися

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом зріс на 10,1 п.п. – до 108,5%. Про це свідчать дані щоквартального опитування, розміщені на сайті Національного банку України.

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«Оптимізм переважає в очікуваннях як про майбутнє фінансово-економічного стану, так і про обсяги реалізації продукції власного виробництва, інвестиційні витрати на проведення будівельних робіт, а також на машини, обладнання та інвентар», – йдеться в повідомленні.

НБУ зазначає, що вже п'ятий квартал поспіль поліпшуються очікування українського бізнесу щодо рівня інфляції. У середньому бізнес чекає зростання споживчих цін на 18,9% упродовж наступних 12 місяців, тоді як в минулому кварталі прогноз інфляції був на рівні 22,2%.

Також, згідно з даними опитування, зросла впевненість бізнесу в стабільності курсу гривні.

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«Враховуючи позитивні ділові очікування, підприємства прогнозують зростання потреб у позикових коштах найближчим часом. Як і раніше, близько третини опитаних планують залучати банківські кредити для фінансування своєї діяльності, переважна більшість з них – у національній валюті», – йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, в опитуванні взяли участь 683 підприємства з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності й розмірами за кількістю працівників.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом знизився на 5,7 п.п. – до 98,4%.