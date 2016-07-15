У США прогнозують тривалий вплив Brexit на світові ринки

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Незважаючи на те, що волатильність на ринку спала, невизначеність політики та остаточні фінансові та політичні наслідки можуть тривати протягом місяців або років, залишаючи ринки уразливими для подальших потрясінь довіри», - сказано в щоквартальному огляді ринків Управління.

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Переговори, які можуть затягнутися на роки вперед, і їх результати можуть мати правові та економічні наслідки для фінансового сектора Великобританії, а також для іноземних інвестицій у країні, уточнюється в повідомленні.

Регулятори США покладаються на закон про реформування Уолл-стріт і захист споживачів Додда-Франка, який допоможе їм запобігти ще фінансової кризи.

Референдум про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу відбувся 23 червня. Перемогу на референдумі здобули євроскептики, набравши 51,9% голосів.