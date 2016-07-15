Економіка Китаю в другому кварталі зросла на 6,7%

Зростання ВВП Китаю в другому кварталі в річному вираженні склав 6,7%, зберігшись на рівні першого кварталу, повідомляють РИА Новости з посиланням на дані державного статистичного бюро Китаю.

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"За попередніми даними, зростання ВВП Китаю в першому півріччі 2016 року склало 6,7%. Зокрема, у першому кварталі ВВП зріс на 6,7% і 6,7% — у другому кварталі", - йдеться в опублікованій доповіді.

Результати другого кварталу не збіглися з очікуваннями аналітиків, які розраховували на уповільнення темпів економічного зростання Китаю до 6,6%.

"За підсумками 2015 року темпи зростання ВВП Китаю сповільнилися до 6,9%, що стало найгіршим показником за останні 25 років. На 2016 рік уряд Китаю встановив планку зростання в інтервалі від 6,5% до 7%. За підсумками першого кварталу, зростання склало 6,7%", - резюмує видання.