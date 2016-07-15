Кабмін має намір восени підвищити мінімальну зарплату – голова Мінсоцполітики

Кабінет міністрів має намір восени поточного року підвищити мінімальну зарплату для підвищення соціального захисту і підвищення купівельної спроможності громадян.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Зараз уряд опрацьовує підвищення мінімальних гарантій у сфері оплати праці з початком опалювального сезону восени поточного року для посилення соціального захисту населення", - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, уряд має намір внести до парламенту пакет законопроектів з детінізації доходів населення шляхом підвищення розміру мінімальної зарплати, відв'язавши від нього соціальні виплати.

Зокрема, міністр соцполітики Рева зазначав, що необхідно переглянути розмір мінімальної заробітної плати. Зараз вона становить 1450 гривень, а з 1 грудня планується підвищення до 1600 гривень. Міністр зазначив, що цей показник можна підвищити більш швидкими темпами, але для цього необхідно змінити деякі підходи до визначення мінімальної заробітної плати.