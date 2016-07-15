В Україні продовжує збільшуватися грошова база
11:30, 15 липня 2016Фінанси
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Грошова база в Україні в червні зросла на 4,5%, до 352,6 мільярда гривень.
В Україні продовжує збільшуватися грошова база / atn.ua
Обсяг грошової бази в Україні в червні в порівнянні з травнем збільшився на 4,5% – до 352,649 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.
Згідно з наведеними даними, з початку року обсяг грошової бази зріс на 5%.
Обсяг готівки поза банками зріс на 2% в червні, а з початку року на 1,6% – до 287,278 мільярда гривень.
Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) в червні зріс на 1,5%, а з початку року зріс на 4,2% - до 1,035 трильйона гривень.
Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в травні в порівнянні з квітнем виріс на 0,5% – до 337,402 мільярда гривень.
Обсяг грошової бази в Україні 2015 року зріс на 0,8% – до 336 мільярда гривень.
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