В Україні продовжує збільшуватися грошова база

Обсяг грошової бази в Україні в червні в порівнянні з травнем збільшився на 4,5% – до 352,649 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, з початку року обсяг грошової бази зріс на 5%.

Обсяг готівки поза банками зріс на 2% в червні, а з початку року на 1,6% – до 287,278 мільярда гривень.

Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) в червні зріс на 1,5%, а з початку року зріс на 4,2% - до 1,035 трильйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в травні в порівнянні з квітнем виріс на 0,5% – до 337,402 мільярда гривень.

Обсяг грошової бази в Україні 2015 року зріс на 0,8% – до 336 мільярда гривень.