"Укрінбанк" за ніч перереєстрували на колишнього власника, перейменували і перевели в Луганську область

Приватний нотаріус за одну ніч вніс зміни в Єдиний державний реєстр (ЄДР) юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та перереєстрував «Укрінбанк» на колишнього власника і перейменував банк, повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Фонд зазначив, що згідно з випискою з ЄДР 13 липня приватним нотаріусом були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Укрінбанк»: змінено повне та скорочене найменування, місцезнаходження та відомості про керівника юридичної особи. Новою назвою банку є «Укрінком», а адреса місцезнаходження - Луганська область. Кінцевим бенефіціарним власником, за новими даними, є Володимир Клименко, в минулому голова наглядової ради, один із акціонерів банку.

Фонд вважає, що нові керівники банку не зацікавлені у відновленні його роботи та задоволенні вимог його кредиторів.

«Перереєстрація юрособи дозволить великим позичальникам, серед яких чимало афілійованих з акціонерами банку осіб, уникнути погашення своїх кредитів... Фонд гарантування оскаржує всі вищенаведені протиправні дії. Проте в даний час існує загроза заволодіння третіми особами активами банку», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, рішення про віднесення «Укрінбанку» до категорії неплатоспроможних було прийнято Національним банком в грудні 2015 року. Підставою для цього стало порушення банківських нормативів. В березні 2016 року регулятор прийняв рішення про ліквідацію банку.

Окружний адміністративний суд Києва в квітні 2016 року ухвалив рішення, яким фактично скасував ліквідацію «Укрінбанку». Національний банк і Фонд гарантування звернулися в апеляційний суд з метою оскарження зазначеного рішення.

Тим не менш, Київський апеляційний адміністративний суд 13 липня залишив без задоволення скарги НБУ та Фонду гарантування, що стосуються заборони на ліквідацію банку.