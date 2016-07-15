В українських банках зростає обсяг депозитів

У червні обсяг депозитів в українських банках, за оперативними даними, порівняно з травнем в національній валюті зріс на 1,9% - до 403,438 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - зріс на 1,8%, до 13,841 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, залишки за гривневими кредитами у червні зросли на 0,7% - до 424,188 млрд грн, за валютними - скоротилися на 2,57%, до 21,556 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 6,2% - до 388,7 млрд грн, валютних - знизився на 32,1%, до 13,2 млрд дол.