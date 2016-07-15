Імпорт товарів до України в січні-травні перевищив експорт на $694 мільйони

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-травень 2016 року становив 694 млн дол., тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з профіцитом на рівні 128,1 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України у січні-травні 2016 року до січня-травня 2015 року знизився на 11,5% – до 13,694 млрд дол., імпорт – на 6,2%, до 14,388 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,95 (у січні-травні 2015 року – 1,01). Зовнішньоторговельні операції у цей період проводились з партнерами із 212 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 4,5% - до 5,397 млрд дол. і становив 39,4% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 3,3% – до 6,424 млрд дол. і становив 44,6% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації знизився на 36,2% – до 1,199 млн дол., імпорту з РФ – на 44,2%, до 1,732 млрд дол.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2016 року становив 880,7 млн дол., тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з профіцитом на рівні 42,4 млн дол.