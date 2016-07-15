Нацбанк відкликав валютну ліцензію компанії "Аструм Капітал"

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій компанії «Аструм Капітал», повідомляється на сайті регулятора.

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«Згідно з розпорядженням Національного банку України від 14.07.2016 №2482-р генеральна ліцензія від 06.12.2012 №97 на здійснення «Аструм Капітал» валютних операцій відкликана», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 липня 2016 року кількість структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ), які мають генеральні ліцензії Національного банку України на здійснення валютно-обмінних операцій, зросла майже в 1,5 раза порівняно з початком року – до 2960.