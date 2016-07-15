Суд щодо "кредиту Януковича": РФ ініціює спрощений розгляд заперечень України проти позову

Компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, що представляє інтереси Російської Федерації у Високому суді Лондона за позовом проти України щодо кредиту на 3 млрд дол., отриманого у грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, має намір найближчим часом подати до суду заяву про розгляд заперечень України проти даного позову у порядку спрощеного провадження.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

У міністерстві відзначили, що компанія мала сьогодні представити свою відповідь на заперечення України проти даного позову.

«У свою чергу, позивач повідомив Україну, що він найближчими днями подасть до суду заяву про розгляд заперечень України проти позову у порядку спрощеного провадження. Україна очікує цю заяву, і після її отримання надасть свою офіційну відповідь», - йдеться в повідомленні.

Мінфін зазначає, що заяву навряд чи буде розглянуто судом раніше кінця 2016 року. Водночас, у міністерстві підкреслили, що Україна підтверджує впевненість у своїй позиції в цій справі й цілковите прагнення рішуче заперечувати позов Росії щодо повернення цього стверджуваного боргу, за всіх обставин повторюваних актів незаконної агресії Росії по відношенню до України.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до Високого суду Лондона з позовом до України в лютому 2016 року. Кредит був виданий шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит до периметру реструктуризації держборгу, яку успішно завершила щодо 13 із 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не ввійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію й підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Під час переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною і власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, зокрема й щодо суверенного боргу, що дасть змогу низці країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд із Росією буде складним і займе кілька років. Разом із тим експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем із отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.