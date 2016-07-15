Голова МВФ пояснила, чому затягується рішення щодо України: Рада не прийняла всіх законів

Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду оцінить виконання Україною програми реформ і ухвалить рішення про виділення Києву третього кредитного траншу за програмою EFF, схваленої в березні минулого року, лише після того, як буде виконано всю роботу за поточними зобов'язаннями.

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Про це, спілкуючись із журналістами у Вашингтоні, сказала директор-розпорядник фонду Крістін Лагард.

«Я віддаю належне владі України в тому, що було зроблено за останні два роки – в економіці, в соціальній сфері. Разом із тим, ми не можемо не розуміти, що багато рішень ще потрібно ухвалити, й ухвалити їх повинен парламент – Верховна Рада», – сказала Лагард, уточнивши, що саме Верховна Рада має виконати зобов'язання за поточним – другим переглядом програми реформ із МВФ.

«Це технічні моменти. Але їх теж потрібно виконати. Роботі має бути зроблена, – сказала Лагард. – Вважаю, що президент Порошенко і новий прем'єр-міністр України (Володимир Гройсман – УНІАН) докладуть усіх зусиль, щоб фіналізувати роботу (за поточним етапом співпраці – УНІАН)».

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Раніше директор Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс сказав, що Рада директорів МВФ може зібратися для обговорення українського питання, як і планувала, до кінця липня або вже після традиційних серпневих канікул – у вересні. При цьому МВФ у будь-якому випадку не розглядатиме можливість об'єднання кредитних траншів, визначених графіком платежів. Україна, в разі позитивного рішення Ради директорів фонду, отримає лише один кредитний платіж, його розмір не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони узгодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом із тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписано.