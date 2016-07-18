МВФ може виділити Україні 4,3 мільярда доларів до кінця року - Данилюк
04:48, 18 липня 2016Фінанси
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Міжнародний валютний фонд у липні розгляне питання надання Україні траншу.
REUTERS
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Інтер", передає РБК-Україна.
"Є ще ймовірність, що рада директорів може відбутися в липні. Якщо це відбудеться в липні, значить, гроші ми отримаємо на початку серпня", - додав Данилюк.
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Він також підкреслив, що якщо керівництво МВФ і не розгляне питання в липні, воно все одно повернеться до нього в серпні. За словами міністра, МВФ і Київ вже погодили більшість позицій, залишилося лише вирішити технічні питання.
"З МВФ у нас є попередній план - це 4,3 мільярда доларів у трьох траншів, і ми розраховуємо отримати всі три транші", - уточнив Данилюк.
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