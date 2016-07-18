Центробанк Китаю знизив курс юаня до 6-річного мінімуму

Народний банк Китаю в понеділок, 18 липня, встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,6961 за долар США, передає RNS.

Нова позначка на 156 пунктів перевищує курс минулої п'ятниці, коли він склав 6,6805. Згідно з даними китайського регулятора, 29 жовтня 2010 року курс юаня до долара складав 6,6908 за долар.

Читайте такожЕкономіка Китаю в другому кварталі зросла на 6,7%На думку головного економіста з Китаю J. P. Morgan Хайбіна Чжу, курс китайської національної валюти до кінця поточного року може знизитися до 6,75 за долар, але це, швидше, буде викликано зміцненням долара США, ніж ослабленням юаня.

Раніше прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян заявив, коментуючи підсумки британського референдуму щодо Brexit, що його країна не допустить різких коливань і радикальних змін на китайських ринках капіталу.