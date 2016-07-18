Мінфін спільно з Pricewaterhouse Coopers починає внутрішню реформу відомства

Міністерство фінансів України спільно з однією з найбільших в світі консалтингових компаній Pricewaterhouse Coopers за фінансової підтримки міжнародних донорів розпочинає проект внутрішньої трансформації, покликаної змінити роботу фінансового відомства.

Як повідомили в прес-службі Мінфіну, проект не потребуватиме бюджетних витрат, але дозволить оптимізувати внутрішні процеси, поліпшити внутрішні комунікації, посилити відповідальність працівників.

Коментуючи необхідність змін, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що Мінфін має стати драйвером реформ.

"Ми хочемо, щоб Мінфін змінився зсередини, ставши прикладом для інших відомств", - зазначив міністр.

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Як очікується, перші кроки в напрямку реформ будуть зроблені вже на наступному тижні.

Раніше міністр Данилюк зазначав, що пріоритетом його діяльності є зміни всієї структури і системи управління державними фінансами, включаючи роботу власне служб Мінфіну, а також Державної фіскальної служби, що підкоряється міністрові.