Президент підписав закон про реструктуризацію боргів бізнесу перед банками

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про фінансової реструктуризації", що регулює порядок реструктуризації боргів працюючого бізнесу перед банками, що дозволить виконати зобов'язання України щодо меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, закон було повернуто з підписом президента від 15 липня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, у червні Верховна Рада України прийняла проект закону "Про фінансової реструктуризації", який був розроблений Міністерством фінансів разом з Національним банком України (НБУ), Незалежною асоціацією банків України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком.

Проект розроблено для подолання наслідків кризи в Україні та сприятиме економічному зростанню в країні завдяки механізмам добровільного позасудового врегулювання проблемних боргів працюючих підприємств перед банками.