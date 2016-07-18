S&P підвищило прогнози щодо зростання ВВП Китаю

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) підвищило прогнози зростання ВВП Китаю в 2016 і 2017 роках на 0,25 процентного пункту кожен - до 6,6% і 6,3% відповідно на тлі сильніших, ніж очікувалося, даних щодо динаміки ВВП країни в другому кварталі, інформує Прайм з посиланням на повідомлення агентства.

Разом з тим прогноз зі зростання ВВП КНР 2018 року збережено на рівні 6%.

"Наші вищі прогнози не означають, що ми вважаємо, що здоров'я китайської економіки покращився", - наголошується в релізі.

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За підсумками 2015 року темпи зростання ВВП Китаю сповільнилися до 6,9%, що стало найгіршим показником за останні 25 років. На 2016 рік уряд Китаю встановив планку зростання в інтервалі від 6,5% до 7%. За підсумками першого кварталу, зростання склало 6,7%.

У п'ятницю державне статистичне бюро Китаю повідомило, що зростання ВВП Китаю в другому кварталі в річному вираженні склало 6,7%, зберігшись на рівні першого кварталу. Показник перевершив очікування аналітиків, які прогнозували уповільнення темпів економічного зростання Китаю до 6,6%.

"Ми як і раніше вважаємо, що поточна траєкторія економіки є нестійкою, враховуючи той факт, що зростання кредитування приблизно вдвічі перевищує темпи зростання номінального ВВП", - підкреслює при цьому Fitch.