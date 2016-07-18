Реформа митниці має пройти за типом реформи Нацполіції - міністр фінансів

Реформа роботи митних органів повинна пройти за такою ж схемою, за якою йшло створення національної поліції, оскільки це єдиний дієвий спосіб викорінення корупції, залучення нових людей та зміни підходів до виконання функціональних обов'язків.

Про це в інтерв'ю одному з центральних телеканалів сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Я переконаний, що з митницею можна змінити ситуацію за типом національної поліції, - сказав Данилюк. - Є функціональні обов'язки, є люди, які їх виконують".

Він зазначив, що сьогодні вже чимало зроблено у сфері реформи митниці.

"Деякі наші ініціативи будуть діяти вже з 1 серпня. Це ініціатива єдиного вікна (оформлення експортно-імпортних операцій - УНІАН), ініціатива по мобільних груп реагування на прояви корупційних діянь з боку митників - УНІАН), - сказав міністр. - Немає необхідності махати шашками, треба працювати інтелектуально. Завдання буде такою: аналітично з центрального офісу розглянути, де є ризики, і вже потім направляти мобільні групи для перевірки - ризик реалізувався чи ні. Це буде тримати у великому тонусі і митників та контрабандистів".

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Міністр також зазначив, що ефект від вжитих заходів і кроків, які будуть реалізовані в подальшому, буде не швидким, але відчутним. "Не можна оцінювати (ефект - УНІАН) по цифрам останнього місяця-двох. Давайте подивимося на цифри через кілька місяців", - запропонував міністр.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував за місяць початок масштабної реформи митниці з урахуванням рекомендацій американських фахівців, що працювали в Україні на початку липня. До середини серпня американські колеги мають представити план реформування митної служби і зміни процесів контролю на кордоні, які дозволили б змінити існуючий стан справ і викорінити корупцію.

За оцінками експертів, щорічно Україна недоотримує до бюджету до 100 мільярдів гривень митних платежів.