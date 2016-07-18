Службовці банку "Хрещатик" привласнили понад 81 мільйон гривень вкладників - прокуратура

Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва завершено досудове розслідування у кримінальній справі стосовно 16 службових осіб Київського регіонального відділення ПАТ "КБ "Хрещатик", які причетні до злочинної схеми розкрадання грошових коштів фінансової установи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, встановлено, що службові особи банку, діючи у складі організованої злочинної групи, протягом лютого 2010 – березня 2014 років шляхом підробки депозитних договорів та документів на видачу готівки заволоділи грошовими коштами 54 вкладників на загальну суму понад 81 мільйон гривень.

"За результатами розслідування колишнім керівники та посадові особи регіонального відділення банку (всього 16 осіб) повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України", - йдеться в повідомленні.

В рамках розслідування з метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених (квартири, будинки, земельні ділянки) накладено арешт, поінформували в прокуратурі.

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Слідство за вказаною кримінальною справою завершено, матеріали відкрито для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам, додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 5 квітня прийняв рішення про віднесення банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі цього рішення НБУ ввів у банку "Хрещатик" тимчасову адміністрацію.

Пізніше Нацбанк направив на адресу правоохоронних органів відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, у банку "Хрещатик".