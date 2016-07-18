За день вкладникам банку "Михайлівський" виплатили понад 81 мільйон гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за першу добу здійснення гарантованих виплат відшкодував вкладникам ліквідованого банку "Михайлівський" 81,5 мільйона гривень або 8% загального обсягу запланованих виплат, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, за перший день гарантоване відшкодування отримала 931 особа, в загальний реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування, включена інформація про понад 38 тисяч вкладників, а загальний обсяг виплат становить майже 1 мільярд гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення щодо віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив свою посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень. За цими фактами Нацбанк направив відповідні матеріали правоохоронним органам.

За результатами інвентаризації у банку Фонд гарантування повідомив, що не буде виплачувати відшкодування вкладникам компанії "Інвестиційно-розрахунковий центр" за договорами, укладеними через банк "Михайлівський", оскільки ці внески не гарантуються державою, так як компанія "Інвестиційно-розрахунковий центр" не є банківською установою та учасником фонду.