Україна приєднається до системи обміну інформацією Всесвітньої митної організації

Державна фіскальна служба домовилася з Всесвітньою митною організацією (ВМО) про приєднання України до міжнародної електронної системи для обміну інформацією між митними органами. Про це повідомила прес-служба ДФС.

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«Ми домовилися про підписання між ДФС і ВМО документа про приєднання України до nCEN (The National Customs Enforcement Network) - системи, розробленої для збору, зберігання і обміну правоохоронної інформацією на національному, регіональному і міжнародному рівнях. Таким чином, ВМО надає платформу для обміну інформацією між митними органами країн світу», - цитуються в повідомленні слова глави ДФС Романа Насірова.

Довідка УНІАН. Всесвітня митна організація (ВМО) була заснована в 1952 році. Основна місія ВМО - забезпечення узгодження та стандартизації митних процедур, і розвиток митних технологій в цілях полегшення і забезпечення безпеки міжнародної торгівлі.