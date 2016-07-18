НБУ посилив вимоги для отримання банками кредитів

Національний банк України посилив вимоги для одержання банками кредитів овернайт та кредитів рефінансування на погашення раніше одержаних кредитів.

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Відповідні зміни в Положенні про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи закріплені постановою правління Нацбанку №356 від 14 липня 2016 року.

Згідно з постановою, Нацбанк з 5 вересня не буде надавати кредит банку, якщо він до зазначеного часу не виплатив нараховані проценти за кредитами, які погашаються, і ту частину кредиту, яку він не має наміру погашати за рахунок нового кредиту.

Одночасно Нацбанк для окремих операцій з розміщення депсертифікатів овернайт або тендерів може встановлювати додаткові обмеження стосовно потенційних власників.

Крім того, Нацбанк скасував можливість дострокового погашення депозитних сертифікатів на вимогу банків.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в червні знизився на 3 млрд грн, або на 3,5% – до 85,312 млрд грн.

З початку року борг з рефінансування банків скоротився на 19,4%.