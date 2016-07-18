Фонд гарантування продовжив на рік ліквідацію двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік продовжив ліквідацію «Інтербанку» і «Західінкомбанку», повідомляється на сайті Фонду.

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Згідно з повідомленням, Фонд продовжив ліквідацію «Інтербанку» і «Західінкомбанку» до 23 липня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію «Інтербанку» 24 липня 2014 року на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

«Інтербанк» працював на ринку України з 1992 року і входив до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті Національного банку, ніхто з акціонерів банку не є власником істотної частки його капіталу (10% і більше).

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Фонд гарантування почав ліквідацію «Західінкомбанку» 24 липня 2014 року на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації.

«Західінкомбанк» (Луцьк) працює на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією на сайті Національного банку, власником контрольного пакета акцій банку є Арсен Іванющенко, який проживає в Єнакієвому (Донецька обл.), через компанію «Паррокс Корпорейшн Лімітед».