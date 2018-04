Bank of America скоротив квартальний прибуток на 20%

Bank of America Corp, другий за обсягом активів банк у США, відзвітував в понеділок про зниження квартального прибутку на 19,4% у зв'язку зі збільшенням коштів, виділених на покриття можливих втрат від безнадійних кредитів.

Чистий прибуток, що відноситься до власників звичайних акцій банку, впав до $3,87 мільярда, або 36 центів на акцію, у другому кварталі, що завершився 30 червня, з $4,80 мільярда, або 43 центів на акцію, роком раніше.

Відрахування під погані кредити збільшилися на 25% до $976 мільйонів, чистий процентний дохід впав на 12% до $9,2 мільярда.

Аналітики в середньому прогнозували прибуток в 33 центи на акцію, згідно з даними Рейтер. Поки не зрозуміло, чи можна порівнювати озвучені банком цифри з консенсус-прогнозом.

Очікувалося, що Bank of America покаже найгірший результат серед банків, частково через велику взаємодію з енергетичним сектором.

Серед великих американських банків, які відзвітували про квартальні результати, JPMorgan Chase & Co повідомив про зниження прибутку на 1,6%, Citigroup Inc. - на 14%, а Wells Fargo & Co - на 3,5%.