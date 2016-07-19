Закон про реструктуризацію боргів бізнесу перед банками набуде чинності 19 жовтня

Закон «Про фінансову реструктуризацію», який регулює порядок реструктуризації боргів працюючого бізнесу перед банками, що дасть змогу виконати зобов'язання України щодо меморандуму з Міжнародним валютним фондом, опубліковано в газеті «Голос України» і набуде чинності через три місяці після його опублікування – 19 жовтня 2016 року.

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У законі зазначено, що його норми діятимуть упродовж трьох років з дня набрання чинності документу – до 19 жовтня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, у червні Верховна Рада України ухвалила Закон «Про фінансову реструктуризацію», який було розроблено Міністерством фінансів разом з Національним банком України, Незалежною асоціацією банків України, Європейським банком реконструкції та розвитку і Світовим банком.

Цей документ було розроблено для подолання наслідків кризи в Україні і сприятиме економічному зростанню в країні завдяки механізмам добровільного позасудового врегулювання проблемних боргів працюючих підприємств перед банками, передбаченого в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Експерти оцінюють загальну суму заборгованості компаній, які потраплять під дію запропонованого в законі механізму, приблизно в 200 млрд грн.