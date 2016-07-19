Збиток Yahoo за півріччя перевищив півмільярда доларів

Чистий збиток американської інтернет-компанії Yahoo! за перші шість місяців 2016 року становив 536,670 мільйона доларів проти прибутку в 2,984 мільйона доларів в аналогічному періоді роком раніше, йдеться в повідомленні компанії.

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Розведений збиток на одну акцію компанії в звітному періоді становив 0,57 долара проти нульового прибутку за січень-червень 2015 року. Виручка компанії в річному вираженні скоротилася на 3%, до 2,394 мільярда доларів, передає Прайм.

За підсумками другого кварталу чистий збиток Yahoo! збільшився до 438,380 мільйона доларів, збільшившись в річному вираженні в 22,8 раза. Розведений збиток на одну акцію компанії в звітному періоді становив 0,02 долара проти 0,46 долара в 2015 році. Експерти очікували прибуток на рівні 0,1 долара. Виручка компанії в річному вираженні зросла на 3%, до 1,307 мільярда доларів.

Американська компанія Yahoo! була заснована в 1994 році. Пошукова система компанії є однією з найпопулярніших у світі. У березні цього року Yahoo! виставила на продаж свій веб-бізнес та азіатські активи і почала прийом попередніх заявок від зацікавлених компаній. Консультанти Yahoo! попросили покупців вказати, які активи вони сподіваються придбати і за яку ціну.