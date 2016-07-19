Нацбанк назвав регіони-лідери за шахрайством з картками (інфографіка)

Лідером за обсягом збитків у результаті шахрайських операцій з платіжними картами в 2015 році став Київ, відповідні дані оприлюднені на сторінці Національного банку України в мережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, 35% всіх збитків, отриманих в результаті шахрайства з платіжними картами, зафіксовані в Києві, в той час як в Дніпропетровській області - 17%, Харківській - 13%, Львівській - 9%, Одеській - 6% і Київської області - 5 %.

"Останнім часом зростає кількість шахрайських операцій, що проводяться без фізичного використання платіжних карт в мережі інтернет", - йдеться в повідомленні.

Регулятор відзначає, що зловмисники, називаючись представниками банку, випитують у користувачів реквізити їх платіжної картки та здійснюють миттєві операції р2р-перекази.

Нацбанк закликав користувачів платіжних карток бути обачними і попереджає про важливість нерозголошення інформації про реквізити платіжних карток.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати пропонують Верховній Раді посилити відповідальність за кіберзлочини і незаконні дії з платіжними інструментами, системами дистанційного обслуговування та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Згідно з проектом, пропонується збільшити максимальний штраф за незаконні дії з платіжними картами до 20 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з раніше встановленого максимуму в 5 тис. мінімумів, а також передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 1 до 3 років.

За несанкціонований вплив на системи дистанційного обслуговування з метою здійснення несанкціонованих переказів, згідно із законопроектом, передбачається обмеження або позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. Використання так званого «скіммінгового» обладнання (пристроїв, що зчитують дані карт клієнтів) буде каратися позбавленням волі на термін від 1 до 7 років.