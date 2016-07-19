Індекс економічних настроїв Німеччини через Brexit впав до трирічного мінімуму

Індекс економічних настроїв Німеччини за версією ZEW в липні впав на 26 пунктів, до більш ніж трирічного мінімуму — мінус 6,8 пункту.

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Падіння індексу викликане економічною невизначеністю після рішення жителів Великобританії про вихід зі складу Євросоюзу, повідомляє Центр європейських економічних досліджень в Мангеймі (ZEW).

Це найнижче значення індексу з листопада 2012 року, воно нижче довгострокового середнього показника в 24,3 пункту. У червні індекс економічних настроїв Німеччини становив 19,2 пункту, передає RNS.

«Референдум Brexit став несподіванкою для більшості експертів на фінансовому ринку. Невизначеність щодо наслідків референдуму для економіки Німеччини в основному сприяла падінню індексу економічних настроїв. Особливо йдеться про перспективи експорту та стабільності європейської банківської і фінансової системи, які, швидше за все, негативно вплинуть на економічний прогноз», — повідомляє президент ZEW Ахім Вамбах.