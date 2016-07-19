Гривня може впасти до 30 за долар – експерт

Курс гривні до долара в Україні може восени опуститися до 30 грн за долар на тлі сезонних закупівель палива перед опалювальним сезоном, а також через перспективи позачергових парламентських виборів, написав у своєму блозі фінансовий експерт, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман.

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«Курс долара проти гривні, схоже, позначив нижню точку року й попереду лише зростання. Спочатку мляве, в тому числі на виплатах вкладникам банку «Михайлівський» і початку сезонної закупівлі газу, а потім до осені - повернення щонайменше до 27 грн/дол. Якщо ж дострокові вибори до парламенту стануть реальністю, то замаячить і 30 грн/дол.», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, на поточний момент котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 24,81/24,84 грн/дол.

Проект бюджетної резолюції на 2017 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, передбачає, зокрема, прогноз дефіциту бюджету на рівні 3% ВВП, граничний розмір держборгу 66% ВВП і курс гривні 27,2 грн за долар.