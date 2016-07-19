НБУ вирішив ліквідувати "Фідобанк"

15:17, 19 липня 2016
Фінанси
240

Регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

finclub.net

Національний банк України 19 липня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Фідобанка".

Читайте такожВкладникам "Фідобанка" призупинять виплати з 8 липня

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію 20 травня до "Фідобанку", який належить Олександру Адаричу. До цього банк повідомляв про проблеми з ліквідністю і відтік коштів з рахунків клієнтів, але сподівався вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter