НБУ вирішив ліквідувати "Фідобанк"

Національний банк України 19 липня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Фідобанка".

Читайте такожВкладникам "Фідобанка" призупинять виплати з 8 липня

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію 20 травня до "Фідобанку", який належить Олександру Адаричу. До цього банк повідомляв про проблеми з ліквідністю і відтік коштів з рахунків клієнтів, але сподівався вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.