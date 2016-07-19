У Мінекономрозвитку назвали умови ефективної реформи держзакупівель на базі Prozorro

Реформа державних закупівель на базі електронної системи Prozorro буде ефективною за умови якісного контролю з боку правоохоронних органів, громадських активістів та ЗМІ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на слова заступника міністра Максима Нефьодова.

“Сама по собі система Prozorro - це інструмент, нехай і дуже ефективний. Реформа публічних закупівель буде успішною лише за умови активного використання даних системи як правоохоронцями, так і громадськими активістами, представниками ЗМІ. Це створить тиск на тих замовників, які намагаються зловживати умовами закупівель або просто не хочуть вчитися працювати ефективно", - сказав він.

За словами Нефьодова, головний принцип системи Prozorro - "всі бачать усе" - забезпечує підзвітність замовників за використання коштів платників податків, а рівний доступ до торгів стимулює конкуренцію і, як наслідок, отримання найкращої ціни.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Економія бюджетних коштів завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro в травні 2016 року склала 217 мільйонів гривень при 16,4 тисячі проведених тендерів. Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень до 2017 року - 50 мільярдів гривень.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.