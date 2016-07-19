Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,4308 (19 липня – 2485,6585)

100 EUR – 2738,2589 (19 липня – 2747,3983)

10 RUR – 3,9395 (19 липня – 3,9383)

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Як повідомляв УНІАН, 19 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,81/24,82 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,34/27,35 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3930/0,3940 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8143 гривні/долар, станом на цю годину укладено 437 угод на суму 401,74 мільйона доларів.