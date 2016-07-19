Україна розраховує отримати від МВФ транш в $1 мільярд, кошти будуть зараховані до резервів НБУ - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Засідання Ради директорів визначить суму для України. Це майже 1 млрд дол., які будуть спрямовані до резервів НБУ», - сказав Гройсман.

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При цьому він уточнив, що слідом за траншем від МВФ, Україна отримає 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США і відновить отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, який обумовлює подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний. При цьому, згідно з графіком виконання програми, другий перегляд програми повинен був відбутися ще восени 2015 року. Тоді ж Україна повинна була отримати третій кредитний транш у розмірі 1,7 млрд дол. Проте рішення і щодо меморандуму, і щодо траншу було відкладене, і зараз Київ розраховує на його остаточне затвердження.

Раніше в Мінфіні припускали, що засідання Ради директорів МВФ щодо українського питання може відбутися до кінця липня. У Мінфіні розраховують, що план буде виконаний, і рішення щодо України буде прийнято в обумовлені терміни. Якщо засідання до кінця липня не відбудеться, його будуть планувати на кінець серпня - вересень.